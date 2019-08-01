Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'da boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115-148 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'da boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115-148 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|58,00
|69,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|115,00
|148,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|103,00
|107,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|95,00
|100,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|103,83
|103,83
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|55,00
|73,00
|Ceviz içi
|Kg
|60,00
|61,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|63,63
|63,63
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|15,00
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|10,97
|11,31
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|15,00
|15,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|31,00
|31,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,72
|3,05
Kaynak: AA
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