Gaziantep Ticaret Borsası'da boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115-148 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 58,00 69,00 Antep fıstığı (boz iç) Kg 115,00 148,00 Antep fıstığı (meverdi) Kg 103,00 107,00 Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 95,00 100,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg 103,83 103,83 Siirt fıstığı (kavrulmuş) Kg 55,00 73,00 Ceviz içi Kg 60,00 61,00 Badem içi (tatlı) Kg 63,63 63,63 Kuru üzüm (siyah) Kg 15,00 15,00 Ay çekirdeği (çiğ) Kg 10,97 11,31 Zeytinyağı (ham) Kg 15,00 15,00 Dana eti (karkas) Kg 31,00 31,00 Nohut (naturel) Kg 2,72 3,05

Kaynak: AA