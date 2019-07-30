Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 98,88 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 98,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|98,88
|98,88
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,98
|44,29
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)
|Kg
|34,85
|34,85
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|5,80
|5,80
|Mercimek (sarı iç)
|Kg
|11,72
|11,72
|Buğday (sert)
|Kg
|1,63
|1,90
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|1,35
|1,38
|Buğday
|Kg
|1,38
|1,72
Kaynak: AA
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