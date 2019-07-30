Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 98,88 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 98,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 98,88 98,88
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,98 44,29
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)Kg34,85 34,85
Kırmızı mercimek (iç)Kg5,80 5,80
Mercimek (sarı iç)Kg11,72 11,72
Buğday (sert)Kg1,63 1,90
Buğday (yumuşak)Kg1,35 1,38
Buğday Kg1,38 1,72

Kaynak: AA
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