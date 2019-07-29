Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'da boz Antep fıstığı içinin kilogramı 120 ile 135 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'da boz Antep fıstığı içinin kilogramı 120 ile 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00135,00
Dana eti (karkas)Kg28,9028,90
Kuzu eti (gövde) Kg41,2541,25
Nohut (naturel)
Kg2,302,40
Buğday Kg1,361,66
Arpa Kg1,201,20
Mısır Kg1,251,25
Buğday (sert) Kg1,901,90

Kaynak: AA
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