Gaziantep Ticaret Borsası'da boz Antep fıstığı içinin kilogramı 120 ile 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (boz iç) Kg 120,00 135,00 Dana eti (karkas) Kg 28,90 28,90 Kuzu eti (gövde) Kg 41,25 41,25 Nohut (naturel)

Kg 2,30 2,40 Buğday Kg 1,36 1,66 Arpa Kg 1,20 1,20 Mısır Kg 1,25 1,25 Buğday (sert) Kg 1,90 1,90

Kaynak: AA