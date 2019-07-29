Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'da boz Antep fıstığı içinin kilogramı 120 ile 135 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'da boz Antep fıstığı içinin kilogramı 120 ile 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|135,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,90
|28,90
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|41,25
|41,25
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,30
|2,40
|Buğday
|Kg
|1,36
|1,66
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,20
|Mısır
|Kg
|1,25
|1,25
|Buğday (sert)
|Kg
|1,90
|1,90
Kaynak: AA
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