Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'da kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,96-103,83 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'da kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,96-103,83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|97,96
|103,83
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,91
|3,91
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,77
|4,45
|Nohut (9 mm)
|Kg
|4,47
|7,50
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,16
|3,16
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|2,91
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,72
|6,72
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|19,80
|19,80
|Ayçiçeği yağı (ham)
|Kg
|5,15
|5,46
|Ayçiçeği yağı (rafine)
|Kg
|4,73
|6,06
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|12,00
|14,00
|Soya yağı
|Kg
|3,69
| 3,92
|Pirinç (baldo)
|Kg
| 4,42
|4,73
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri