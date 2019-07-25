Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg43,2443,24
Antep fıstığı (meverdi)Kg103,00103,00
Kuzu eti (gövde)Kg30,7540,75
Ay çekirdeği (çiğ) Kg3,273,27
Nohut (8 mm)Kg3,603,96
Kırmızı kabuklu mercimekKg3,804,65
Soya fasulyesiKg2,102,13
Barbunya Kg9,5010,00
Pirinç (baldo)Kg5,787,50
Pirinç (kırık) Kg2,942,94
BuğdayKg 1,40
1,74
Bulgur (çekilmiş)Kg2,632,63

Kaynak: AA
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