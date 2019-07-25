Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|43,24
|43,24
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|103,00
|103,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|30,75
|40,75
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|3,27
|3,27
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,60
|3,96
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,80
|4,65
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,10
|2,13
|Barbunya
|Kg
|9,50
|10,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,78
|7,50
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,94
|2,94
|Buğday
|Kg
|1,40
|1,74
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|2,63
|2,63
Kaynak: AA
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