Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|43,76
|43,76
|Kanola
|Kg
|2,15
|2,15
|Pamuk
|Kg
|8,86
|8,86
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|2,40
|2,40
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,92
|0,97
|Makarna (dökme)
|Kg
|1,91
|1,91
|Makarna (paketli)
|Kg
|2,13
|2,13
|Un
|Kg
|1,68
|1,78
|Buğday
|Kg
|1,44
|1,83
Kaynak: AA
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