Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg43,76 43,76
Kanola Kg2,15 2,15
Pamuk Kg8,86 8,86
Bulgur (çekilmiş)Kg 2,40 2,40
Kepek (buğday)Kg0,92 0,97
Makarna (dökme)Kg1,91 1,91
Makarna (paketli)Kg 2,13 2,13
Un Kg1,68 1,78
Buğday Kg1,441,83

Kaynak: AA
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