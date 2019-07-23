Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 130 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg57,00 68,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00130,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg110,00 110,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,37 105,00
Ceviz içi Kg44,12 52,00
Kırmızı kabuklu mercimekKg3,213,21
Ceviz kabuklu (kuru)Kg13,40
24,00
Dana eti (karkas)Kg28,00
32,00
Koyun eti (gövde)Kg36,50
40,00
Kuzu eti (gövde)Kg34,00
40,00
Buğday (ekmeklik 1. sınıf)Kg 1,40
1,40
Buğday Kg1,39
1,78

Kaynak: AA
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