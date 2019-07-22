Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 60 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,22
|45,01
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|51,99
|51,99
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,50
|29,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,80
|3,25
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,21
|3,21
|Buğday
|Kg
|1,32
|1,70
Kaynak: AA
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