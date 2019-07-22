Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 60 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg60,0060,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,2245,01
Badem içi (tatlı)Kg51,9951,99
Dana eti (karkas) Kg28,5029,00
Nohut (naturel) Kg2,803,25
Kırmızı kabuklu mercimek Kg3,213,21
BuğdayKg1,321,70

Kaynak: AA
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