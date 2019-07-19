Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|43,76
|43,76
|Biber (kuru dolmalık)
|Adet
|0,70
|0,75
|Buğday
|Kg
|1,40
|1,80
|Buğday (kırık)
|Kg
|1,00
|1,07
|Buğday samanı
|Kg
|0,35
|0,35
|İrmik (paketli)
|Kg
|2,68
|2,68
|Makarna (paketli)
|Kg
|2,68
|2,77
Kaynak: AA
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