Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg43,7643,76
Biber (kuru dolmalık)Adet0,700,75
BuğdayKg1,40 1,80
Buğday (kırık)Kg1,001,07
Buğday samanı Kg0,350,35
İrmik (paketli)Kg2,68 2,68
Makarna (paketli)Kg2,68
2,77

Kaynak: AA
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