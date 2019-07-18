Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, meverdi Antep fıstığının kilogramı 105 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, meverdi Antep fıstığının kilogramı 105 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg41,0043,76
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,5062,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg105,00105,00
Kırmızı pul biberKg10,6610,66
Nohut (naturel) Kg2,502,50
Buğday Kg1,331,73
Mısır Kg1,181,18

Kaynak: AA
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