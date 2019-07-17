Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 38,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 38,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|39,88
|42,15
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|38,50
|38,50
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)
|Kg
|62,00
|62,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|15,00
|19,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,00
|29,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,90
|3,25
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,35
|3,35
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,04
|1,04
|Buğday
|Kg
|1,34
|1,82
|Arpa
|Kg
|1,28
|1,28
Kaynak: AA
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