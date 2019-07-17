Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 38,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 38,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak) Kg39,8842,15
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,5038,50
Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)Kg62,0062,00
Kırmızı pul biberKg15,0019,50
Dana eti (karkas)Kg29,0029,00
Nohut (naturel) Kg2,903,25
Kırmızı kabuklu mercimek Kg3,353,35
Kepek (buğday)Kg1,041,04
Buğday Kg1,341,82
Arpa Kg1,281,28

Kaynak: AA
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