Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg43,2443,24
Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00110,00
Kırmızı kabuklu mercimek Kg4,104,73
BuğdayKg1,401,80
Mısır Kg1,151,18
Bulgur (pilavlık)Kg2,703,00

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et