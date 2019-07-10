Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|43,24
|43,24
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|110,00
|110,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,10
|4,73
|Buğday
|Kg
|1,40
|1,80
|Mısır
|Kg
|1,15
|1,18
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,70
|3,00
Kaynak: AA
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
ABD'den Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıracak açıklama: Türk yetkililer sondaj çalışmalarını durdurmalı
Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi
Son Dakika Haberleri