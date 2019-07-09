Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 125,24 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 125,24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|38,00
|38,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|37,16
|37,16
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|58,00
|62,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|125,24
|125,24
|Kabuklu ceviz (kuru)
|Kg
|20,00
|20,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|16,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,00
|29,00
|Buğday
|Kg
|1,35
|1,78
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,70
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,95
|1,08
Kaynak: AA
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