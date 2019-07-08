Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-135,42 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-135,42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|39,50
|40,03
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|57,00
|66,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|135,42
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|111,00
|111,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|100,00
|105,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|72,06
|72,06
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,50
|29,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,30
|3,30
|Buğday
|Kg
|1,39
|1,79
Kaynak: AA
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