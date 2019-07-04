Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 112,75 - 130 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 112,75 - 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 53,4065,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg112,75130,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 85,00105,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 77,00105,50
Antep fıstığı (sıra iç)Kg63,0063,00
Badem içi (tatlı)Kg45,0068,00
Fındık içi Kg45,0050,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg45,0050,00
Kuru üzüm (siyah)Kg 22,0022,00
Erik (kuru)Kg 8,5022,00

Kaynak: AA
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