Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-148 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-148 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00148,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,00 42,28
Antep fıstığı (kavlak)Kg43,00 45,47
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg47,25 48,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,00 73,75
Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg173,25 173,25
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg59,50 115,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 108,00120,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 84,00115,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg75,0075,00
Kuru üzüm (siyah)Kg18,50 18,50
Dana eti (karkas)Kg27,00 29,00
Nohut (9 mm)Kg8,34
8,45
Nohut (8 mm)Kg 4,50
5,20
Fasulye (dermason)Kg 8,83
9,28
Barbunya Kg9,91
9,91

Kaynak: AA
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