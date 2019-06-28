Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasıda, kabuklu kuru cevizin kilogramı 19,80 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasıda, kabuklu kuru cevizin kilogramı 19,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Ceviz (kabuklu-kuru)Kg19,8019,80
Kırmızı mercimek (iç ithal) Kg3,073,07
Nohut (naturel) Kg2,702,93
Nohut (8 mm)Kg8,058,05
Dana eti (karkas)Kg28,5029,00
Nişasta (buğday)Kg4,606,00
Bulgur (çekilmiş)Kg2,472,47
Kepek (mısır)Kg0,861,45
BuğdayKg 1,351,60
ArpaKg1,041,13
Pirinç (kırık)Kg1,901,90

Kaynak: AA
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