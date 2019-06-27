Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,59 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 3,593,59
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,40
2,40
Kırmızı mercimek (iç ithal)Kg 3,14
 3,14
Buğday (sert)Kg1,64 1,64
Buğday Kg 1,361,50
Arpa Kg1,201,20
Pirinç (baldo)Kg5,14 5,20
Pirinç (kırık)Kg1,901,90
Bulgur (pilavlık)Kg 2,37 2,51
Nohut (naturel)Kg3,28 3,28
Soya yağı (ithal)Kg3,82 4,07

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et