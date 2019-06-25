Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 139-140 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 139-140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg48,0048,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,0053,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg139,00140,00
Antep fıstığı (kavrulmuş-2. kalite)Kg40,5049,00
Kuru üzüm (siyah) Kg10,8015,00
BuğdayKg1,361,77
Mısır Kg 1,151,15
Buğday (sert)Kg1,611,81
Kırmızı biber (çöpsüz) Kg13,7515,20

Kaynak: AA
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