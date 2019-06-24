Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kemiksiz kuzu etinin kilogramı 40,50-42,16 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kemiksiz kuzu etinin kilogramı 40,50-42,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti (kemiksiz)
|Kg
|40,50
|42,16
|Dana eti (karkas)
|Kg
|31,25
|31,25
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|30,00
|40,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,73
|1,73
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,95
|0,95
|Buğday
|Kg
|1,36
|1,82
|Makarna (dökme)
|Kg
|1,91
|1,91
|Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|49,00
|49,00
|Kimyon
|Kg
|17,00
|17,00
|Nane (kuru)
|Kg
|9,00
|12,00
Kaynak: AA
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