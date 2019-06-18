Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 37-38 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 37-38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,00 38,00
Zeytinyağı (ham)Kg9,9010,00
Zeytinyağı (naturel) Kg15,5015,50
Buğday Kg1,361,87
Buğday (kırık) Kg0,991,24
Kepek (buğday)
Kg0,831,20

Kaynak: AA
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