Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığı kilogramı 92,50-110 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığı kilogramı 92,50-110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|39,50
|40,00
|Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)
|Kg
|66,17
|66,17
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|63,75
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|115,00
|115,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|92,50
|110,00
|Ceviz içi
|Kg
|50,00
|60,00
|Ceviz içi (kırık)
|Kg
|23,00
|31,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|66,36
|66,36
|Fındık (kabuklu)
|Kg
|14,50
|38,00
|Fındık içi
|Kg
|37,00
|39,50
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|42,00
|53,50
|Susam
|Kg
|16,00
|16,00
Kaynak: AA
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