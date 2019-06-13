Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 111,75-115,85 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 111,75-115,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|53,40
|58,38
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|111,75
|115,85
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|86,50
|86,50
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|55,00
|55,00
|Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|12,50
|12,50
|Ay çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|9,04
|9,04
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,20
|3,20
|Mısır
|Kg
|1,19
|1,30
|Buğday
|Kg
|1,30
|1,56
|Arpa
|Kg
|1,21
|1,21
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,98
|1,19
Kaynak: AA
Bursalı firma yeni mağazasının açılışında ürünleri 10 yıl önceki fiyatlarla satışa sununca izdiham yaşandı