Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 111,75-115,85 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 111,75-115,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,4058,38
Antep fıstığı (boz iç)Kg111,75115,85
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,5086,50
Antep fıstığı (sıra içi)Kg55,0055,00
Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,5012,50
Ay çekirdeği (kavrulmuş)Kg9,049,04
Nohut (naturel)Kg 3,203,20
Mısır Kg1,191,30
Buğday Kg1,301,56
Arpa Kg1,211,21
Kepek (buğday)Kg0,981,19

Kaynak: AA
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