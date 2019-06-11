Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|90,00
|90,00
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|70,00
|70,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|35,00
|36,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,62
|2,62
|Kuzu derisi
|Kg
|20,00
|20,00
Kaynak: AA