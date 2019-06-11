Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg90,0090,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg70,0070,00
Kuzu eti (gövde)Kg35,0036,00
Kırmızı mercimek Kg2,622,62
Kuzu derisi Kg20,0020,00

Kaynak: AA
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