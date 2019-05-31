Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100 ila 142,87 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100 ila 142,87 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,00
|43,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|38,94
|41,17
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|43,00
|50,12
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|49,00
|71,50
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|142,87
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|120,00
|120,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|8,00
|8,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|58,00
|70,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|80,00
|111,00
|Badem ici (tatlı)
|Kg
|50,00
|50,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|14,60
|19,00
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|12,00
|15,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,50
|31,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|39,00
|39,00
Kaynak: AA