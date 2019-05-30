Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33 ila 42,72 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33 ila 42,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,00
|42,72
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|90,40
|96,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|12,50
|16,30
|Zeytinyağı (naturel)
|Kg
|10,00
|10,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,50
|28,50
|Tosun eti
|Kg
|28,50
|28,50
|Mısır
|Kg
|1,21
|1,21
|Buğday (kırık)
|Kg
|1,05
|1,05
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|2,20
|3,02
Kaynak: AA
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