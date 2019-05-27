Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,00
|33,00
|Kabuklu ceviz (kuru)
|Kg
|6,09
|6,09
|Kırmızı pul biber
|Kg
|20,53
|22,03
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|39,00
|39,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,57
|3,20
|Buğday
|Kg
|1,84
|1,86
|Mısır
|Kg
|1,32
|1,32
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,20
|2,33
Kaynak: AA
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