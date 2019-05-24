Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 105,39-137,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 105,39-137,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg105,39 137,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg38,80 38,80
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,00 62,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 100,00112,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,0061,00
Ceviz (kabuklu)Kg17,94 17,94
Nohut (naturel)Kg2,102,60

Kaynak: AA
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