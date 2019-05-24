Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 105,39-137,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 105,39-137,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|105,39
|137,50
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|38,80
|38,80
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|55,00
|62,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|100,00
|112,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|53,00
|61,00
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|17,94
|17,94
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,10
|2,60
Kaynak: AA