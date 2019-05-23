Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-130 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,00 37,50
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00130,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg93,0098,00
Antep fıstığı (meverdi iç)Kg100,00 110,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,0061,00
Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,741,83
Sert buğday (İç Anadolu)Kg1,701,75
Ekmeklik buğdayKg1,251,40
Nohut (naturel)Kg2,102,60
MısırKg1,22
1,26

Kaynak: AA
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