Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90- 99,95 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90- 99,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi(kavrulmuş)
|Kg
|90,00
|99,95
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|40,00
|40,00
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|21,00
|21,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|17,00
|17,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|15,00
|17,04
|Reyhan
|Kg
|24,50
|24,50
|Dağ kekiği
|Kg
|8,00
|8,00
|Kekik
|Kg
|10,00
|14,50
|Kimyon
|Kg
|8,00
|17,00
|Sumak
|Kg
|15,00
|15,00
|Nane (kuru)
|Kg
| 11,00
|15,50
|Fasulye (dermason)
|Kg
| 9,00
| 9,00
|Nohut (naturel)
|Kg
| 2,90
| 3,35
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
| 4,06
|4,15
Kaynak: AA