Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-133 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-133 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg51,5051,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,9538,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,00 58,00
Antep fıstığı içi (boz iç)Kg100,00 133,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg99,00110,00
Badem içi (tatlı)Kg54,0055,42
Kuru üzüm (siyah)Kg 10,0016,50
Yeşil mercimekKg4,174,29
Nohut (naturel)Kg3,95 3,95
Bulgur (köftelik)Kg2,702,97

Kaynak: AA
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