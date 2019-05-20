Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-133 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-133 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|51,50
|51,50
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|34,95
|38,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|58,00
|Antep fıstığı içi (boz iç)
|Kg
|100,00
|133,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|99,00
|110,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|54,00
|55,42
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,00
|16,50
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,17
|4,29
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,95
|3,95
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,70
|2,97
Kaynak: AA