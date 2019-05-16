Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|158,00
|158,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,49
|39,60
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|42,80
|45,00
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|45,00
|46,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|60,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|98,37
|98,37
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|94,00
|107,00
|Kabak çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|13,00
|13,00
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|9,50
|11,45
|Zeytinyağı (naturel)
|Kg
|13,00
|16,30
|Nane (kuru)
|Kg
| 14,00
| 14,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,15
|29,15
|Nohut (9 mm)
|Kg
|5,76
|8,20
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,50
|3,50
Kaynak: AA