Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-130 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|130,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|93,00
|98,00
|Antep fıstığı (meverdi iç)
|Kg
|100,00
|110,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|53,00
|61,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,00
|37,50
|Mısır
|Kg
|1,27
|1,32
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,10
|2,70
|Ekmeklik buğday
|Kg
|1,27
|1,52
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|1,74
|1,84
|Sert buğday (İç Anadolu)
|Kg
|1,70
|1,75
Kaynak: AA