Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 111,78 ile 137 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 111,78 ile 137 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,0069,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg111,78137,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg52,0067,00
Dana eti (karkas) Kg27,2929,00
Kuzu eti (gövde)Kg36,5541,30
Nohut (naturel) Kg3,063,06
Bulgur (pilavlık)Kg2,602,70
Mısır Kg1,101,13
BuğdayKg1,521,52

Kaynak: AA
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