Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 111,78 ile 137 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 111,78 ile 137 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|55,00
|69,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|111,78
|137,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|52,00
|67,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,29
|29,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|36,55
|41,30
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,06
|3,06
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,60
|2,70
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,13
|Buğday
|Kg
|1,52
|1,52
Kaynak: AA