Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 94,51-95,34 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 94,51-95,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|94,51
|95,34
|Ceviz içi
|Kg
|45,00
|55,00
|Ceviz (kabuklu - kuru)
|Kg
|23,00
|23,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|58,25
|58,25
|Badem içi (ithal)
|Kg
|39,15
|39,15
|Dana eti (karkas)
|Kg
|31,60
|31,60
|Barbunya
|Kg
|9,50
|9,50
|Fasulye (dermason)
|Kg
|7,45
|8,70
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,60
|3,95
|Nohut (8 mm)
|Kg
|4,50
|5,20
|Nohut (10 mm)
|Kg
|10,05
| 10,05
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
| 3,75
| 3,75
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
| 2,60
| 2,90
|Bulgur (köftelik)
|Kg
| 2,60
|2,80
|Buğday
|Kg
| 1,81
| 1,85
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,10
|8,05
Kaynak: AA