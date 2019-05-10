Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 94,51-95,34 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 94,51-95,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg94,5195,34
Ceviz içi Kg45,00 55,00
Ceviz (kabuklu - kuru)Kg 23,00 23,00
Badem içi (tatlı)Kg 58,25 58,25
Badem içi (ithal)Kg 39,15 39,15
Dana eti (karkas)Kg 31,60 31,60
Barbunya Kg 9,50 9,50
Fasulye (dermason)Kg 7,458,70
Nohut (naturel)Kg3,60 3,95
Nohut (8 mm)Kg 4,505,20
Nohut (10 mm)Kg 10,05 10,05

Kırmızı mercimek (iç)Kg 3,75

 3,75

Bulgur (pilavlık)Kg 2,60

 2,90

Bulgur (köftelik)Kg 2,60

2,80
Buğday Kg 1,81

 1,85

Pirinç (baldo)Kg 5,108,05

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et