Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 126,75 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 126,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|126,75
|126,75
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|56,74
|57,45
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|41,66
|45,06
|Ayçiçek yağı (ham)
|Kg
|5,12
|5,12
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|27,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,11
| 3,11
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,20
|2,20
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,20
|2,20
|Nişasta (buğday)
|Kg
|4,60
| 6,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,26
|5,80
|Buğday
|Kg
| 1,65
| 1,65
Kaynak: AA