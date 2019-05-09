Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 126,75 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 126,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg126,75 126,75
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 56,7457,45
Fındık içi (kavrulmuş)Kg 41,66 45,06
Ayçiçek yağı (ham)Kg5,12 5,12
Dana eti (karkas)Kg 27,00 27,00
Nohut (naturel)Kg 3,11 3,11

Bulgur (pilavlık)Kg 2,20 2,20
Bulgur (köftelik)Kg 2,20 2,20
Nişasta (buğday)Kg 4,60 6,00

Pirinç (baldo)Kg4,26

5,80
Buğday Kg 1,65

 1,65

Kaynak: AA
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