Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-108,26 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-108,26 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|105,00
|108,26
|Antep fıstığı içi (boz kavlak)
|Kg
|44,25
|50,00
|Antep fıstığı içi (kavlak)
|Kg
|42,00
|44,41
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|34,35
|40,26
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|42,18
|59,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|95,00
|95,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|82,00
|Buğday firiği
|Kg
|4,00
|4,00
|Buğday firiği (çekilmiş)
|Kg
|6,00
|6,80
Kaynak: AA