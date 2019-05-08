Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-108,26 lira arasından satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-108,26 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg105,00108,26
Antep fıstığı içi (boz kavlak)Kg44,25 50,00
Antep fıstığı içi (kavlak)Kg42,00 44,41
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,35 40,26
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg42,18 59,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg95,0095,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,00 82,00
Buğday firiğiKg4,00 4,00
Buğday firiği (çekilmiş)Kg6,00 6,80

Kaynak: AA
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