Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 94,30 - 95,01 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 94,30 - 95,01 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,00

60,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg 110,80

 110,80

Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 94,30

95,01

Siyah kuru üzüm Kg 11,60 16,50
Buğday (sert)Kg 1,86 1,86
Buğday (kırık)Kg1,03 1,03
Buğday Kg1,51 1,63
Makarna (paketli)Kg 2,45 2,45
Makarna (dökme)Kg2,29 2,40
Muz Kg 7,50 7,50
Limon Kg 2,50 2,50

Dana eti (karkas)Kg28,00 32,00
Koyun eti (gövde)Kg 35,00 39,00
Kuyruk yağı Kg28,00 28,00

Kaynak: AA
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