Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 94,30 - 95,01 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 94,30 - 95,01 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
| 110,80
| 110,80
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
| 94,30
|95,01
|Siyah kuru üzüm
|Kg
|11,60
|16,50
|Buğday (sert)
|Kg
|1,86
|1,86
|Buğday (kırık)
|Kg
|1,03
|1,03
|Buğday
|Kg
|1,51
|1,63
|Makarna (paketli)
|Kg
|2,45
|2,45
|Makarna (dökme)
|Kg
|2,29
|2,40
|Muz
|Kg
|7,50
|7,50
|Limon
|Kg
|2,50
| 2,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|32,00
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|35,00
|39,00
|Kuyruk yağı
|Kg
|28,00
|28,00
Kaynak: AA