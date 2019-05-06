Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 94-135 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 94-135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0056,75
Antep fıstığı (boz iç)Kg94,00135,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,00113,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg95,00110,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00
Siirt fıstığı (kavlak)Kg55,4457,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg47,3847,38
Ceviz (kuru-kabuklu) Kg19,91 22,01
Ceviz ici (kırık)Kg14,0014,00
Badem içi (tatlı) Kg50,1355,36
Dana eti (karkas)Kg 27,0030,00
Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg2,802,80
Bulgur (köftelik) Kg2,702,70
Kepek (mısır)Kg1,081,20
Fındık içi (kavrulmuş)Kg45,0045,00

Kaynak: AA
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