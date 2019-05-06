Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 94-135 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 94-135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|56,75
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|94,00
|135,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|90,00
|113,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|95,00
|110,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|80,00
|Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|55,44
|57,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|47,38
|47,38
|Ceviz (kuru-kabuklu)
|Kg
|19,91
|22,01
|Ceviz ici (kırık)
|Kg
|14,00
|14,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|50,13
|55,36
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|30,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,80
|2,80
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,70
|2,70
|Kepek (mısır)
|Kg
|1,08
|1,20
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|45,00
Kaynak: AA