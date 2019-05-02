Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-148 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-148 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|148,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,00
|39,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|36,00
|39,00
|Antep fıstığı (kavlak-elekaltı)
|Kg
|21,00
|21,00
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (ektra kavrulmuş)
|Kg
|70,00
|80,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|46,50
|70,00
|Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)
|Kg
|97,00
|97,00
|Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)
|Kg
|162,92
|185,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|92,90
|111,50
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|89,00
|110,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|78,00
|104,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|45,00
|65,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|30,00
|Sade yağ
|Kg
|70,00
|70,00
|Nohut (naturel)
|Kg
| 3,01
| 3,01
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,60
|2,60
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
| 2,05
|3,00
|Bulgur (köftelik)
|Kg
| 1,93
|2,50
|Buğday
|Kg
|1,37
|1,95
Kaynak: AA