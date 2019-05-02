Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-148 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-148 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00148,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,0039,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg36,0039,00
Antep fıstığı (kavlak-elekaltı)Kg21,0021,00
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg60,0060,00
Antep fıstığı (ektra kavrulmuş)Kg70,0080,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 46,5070,00
Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg97,00 97,00
Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg 162,92185,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 92,90111,50
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 89,00 110,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 78,00104,00
Badem içi (tatlı)Kg45,00 65,00
Dana eti (karkas)Kg27,00

30,00
Sade yağKg70,0070,00
Nohut (naturel)Kg 3,01

 3,01

Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,60

2,60

Bulgur (pilavlık)Kg 2,05

3,00
Bulgur (köftelik)Kg 1,93

2,50
BuğdayKg 1,371,95

Kaynak: AA
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