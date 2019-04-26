Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 108 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 108 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg108,00108,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,00 93,67
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg96,00 96,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,20 38,39
Ayçekirdeği Kg 5,70 23,00
Ayçiçek yağı (ham)Kg 5,12 5,15
Ayçiçek yağı (rafine)Kg5,71 6,29
Zeytinyağı (naturel)Kg13,00 13,00
Dana eti (karkas)Kg27,00 30,00
Sığır eti Kg22,0022,00
Kuzu eti (gövde)Kg 36,00 37,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,30 3,34
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,50 3,64

Kaynak: AA
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