Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 108 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 108 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|108,00
|108,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|90,00
|93,67
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|96,00
|96,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,20
|38,39
|Ayçekirdeği
|Kg
|5,70
|23,00
|Ayçiçek yağı (ham)
|Kg
|5,12
|5,15
|Ayçiçek yağı (rafine)
|Kg
|5,71
|6,29
|Zeytinyağı (naturel)
|Kg
|13,00
|13,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|30,00
|Sığır eti
|Kg
|22,00
|22,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|36,00
|37,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,30
|3,34
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,50
|3,64
Kaynak: AA