Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|120,00
|120,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|39,00
|39,00
|Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)
|Kg
|142,00
|142,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|89,67
|89,67
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|23,00
|23,00
|Badem (kabuklu)
|Kg
|30,00
|30,00
|Ayçekirdeği iç
|Kg
|5,30
|5,30
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|13,50
| 13,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|25,48
|27,00
|Sığır eti
|Kg
|22,00
|22,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,20
|3,01
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,54
|3,66
|Buğday
|Kg
|1,42
|1,91
Kaynak: AA