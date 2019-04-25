Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg120,00120,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,00 39,00
Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg 142,00 142,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg89,67 89,67
Ceviz (kabuklu)Kg23,00 23,00
Badem (kabuklu)Kg30,00 30,00

Ayçekirdeği iç Kg5,30 5,30
Zeytinyağı (ham)Kg 13,50 13,50

Dana eti (karkas)Kg25,48 27,00
Sığır eti Kg22,0022,00
Nohut (naturel)Kg 2,20 3,01

Kırmızı mercimek (iç)Kg3,54 3,66
BuğdayKg1,42

1,91

Kaynak: AA
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