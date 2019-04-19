Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|150,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|34,00
|34,00
|Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|65,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|62,72
|Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)
|Kg
|95,00
|95,00
|Antep fıstığı yeşil iç (soyulmuş)
|Kg
|142,00
|173,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|100,00
|100,00
|Antep fıstığı (gül iç)
|Kg
|82,75
|82,75
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|60,00
|65,00
|Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|45,00
|46,00
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|12,00
|18,00
|Yeşil zeytin
|Kg
|15,00
|15,00
|Buğday
|Kg
|1,30
|1,82
Kaynak: AA