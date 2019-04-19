Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg 100,00150,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,00 34,00
Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş) Kg 65,00 65,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 50,0062,72
Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg 95,00 95,00
Antep fıstığı yeşil iç (soyulmuş)Kg 142,00173,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00100,00
Antep fıstığı (gül iç)Kg 82,75 82,75
Antep fıstığı (sıra iç)Kg 60,00 65,00
Siirt fıstığı (kavlak)Kg 45,0046,00
Kuru üzüm (Besni)Kg12,00 18,00
Yeşil zeytin Kg15,0015,00
BuğdayKg 1,301,82

Kaynak: AA
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