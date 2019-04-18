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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-130 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg125,00130,00
Antep fıstığı (kabuklu ekstra)Kg40,64 40,64
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 44,00 45,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg54,50 59,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 89,00 89,00
Siirt fıstığı Kg 55,00 55,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg59,0059,00
Ceviz içi Kg55,0055,00
Badem içi (tatlı)Kg 47,06 52,00
Dana eti (karkas)Kg 28,00

 28,02
Koyun eti (gövde)Kg36,00 40,12
Kuzu eti (gövde)Kg35,0036,25
BuğdayKg 1,38 1,38

Kaynak: AA
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