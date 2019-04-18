Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-130 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|125,00
|130,00
|Antep fıstığı (kabuklu ekstra)
|Kg
|40,64
|40,64
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|44,00
|45,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|54,50
|59,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|89,00
|89,00
|Siirt fıstığı
|Kg
|55,00
|55,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|59,00
|59,00
|Ceviz içi
|Kg
|55,00
|55,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|47,06
|52,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
| 28,00
|28,02
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|36,00
|40,12
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|35,00
|36,25
|Buğday
|Kg
|1,38
|1,38
Kaynak: AA