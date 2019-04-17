Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 104-125 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 104-125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg29,0036,04
Antep fıstığı (kavlak)Kg35,0739,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg45,0045,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg104,00125,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg98,00103,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg87,0088,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg50,0050,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)Kg55,0058,00
Ceviz içi (kırık)Kg25,0026,00
Zeytinyağı (ham)Kg11,3114,00
Nohut (naturel)Kg2,403,00
Buğday (sert)Kg1,731,73
Dana eti (karkas) Kg29,3630,00
Ceviz içi Kg38,0039,00

Kaynak: AA
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