Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 104-125 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 104-125 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|29,00
|36,04
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|35,07
|39,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|45,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|104,00
|125,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|98,00
|103,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|87,00
|88,00
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|50,00
|50,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)
|Kg
|55,00
|58,00
|Ceviz içi (kırık)
|Kg
|25,00
|26,00
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|11,31
|14,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|3,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,73
|1,73
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,36
|30,00
|Ceviz içi
|Kg
|38,00
|39,00
Kaynak: AA