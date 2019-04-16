Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 49,75 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 49,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,5236,48
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg49,7549,75
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00100,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,0090,07
Kabuklu ceviz (kuru)Kg17,0018,50
Fındık (kabuklu)Kg23,4023,40
Fındık (kavrulmuş)Kg34,0047,50
Kuru üzüm (siyah)Kg12,5012,50
Zeytinyağı (ham)Kg10,0010,00
Kırmızı pul biber Kg20,5722,01
Dana eti (kemiksiz)Kg42,5044,50
Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,502,50
Bulgur (pilavlık)Kg2,002,50
Pirinç (baldo)Kg5,505,50

Kaynak: AA
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