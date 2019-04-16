Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 49,75 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 49,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|34,52
|36,48
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|49,75
|49,75
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|100,00
|100,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|86,00
|90,07
|Kabuklu ceviz (kuru)
|Kg
|17,00
|18,50
|Fındık (kabuklu)
|Kg
|23,40
|23,40
|Fındık (kavrulmuş)
|Kg
|34,00
|47,50
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|12,50
|12,50
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|10,00
|10,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|20,57
|22,01
|Dana eti (kemiksiz)
|Kg
|42,50
|44,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,50
|2,50
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,00
|2,50
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,50
|5,50
Kaynak: AA