Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 102-135 lira arasından satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 102-135 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,5058,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg102,00135,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg96,0096,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,0098,00
Kabuklu ceviz (kuru)Kg18,0820,79
Badem ici (tatlı)Kg50,0050,00
Ay çekirdeği içiKg5,305,50
Kuzu eti (gövde)Ad36,0042,10
Nohut (naturel)Ad2,002,60
BuğdayKg1,501,50
Pirinç (dökme)Kg3,473,47
Bulgur (köftelik)Kg2,242,24
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0061,00
Kuyruk yağıKg28,0028,00

Kaynak: AA
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