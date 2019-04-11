Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 102-135 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 102-135 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|48,50
|58,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|102,00
|135,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|96,00
|96,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|85,00
|98,00
|Kabuklu ceviz (kuru)
|Kg
|18,08
|20,79
|Badem ici (tatlı)
|Kg
|50,00
|50,00
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|5,30
|5,50
|Kuzu eti (gövde)
|Ad
|36,00
|42,10
|Nohut (naturel)
|Ad
|2,00
|2,60
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,50
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,47
|3,47
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,24
|2,24
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|61,00
|Kuyruk yağı
|Kg
|28,00
|28,00
Kaynak: AA