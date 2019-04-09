Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz kavlak Antep fıstığının kilogramı 44 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz kavlak Antep fıstığının kilogramı 44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg44,0044,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,0058,00
Antep fıstığı (meverdi iç)Kg90,0090,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,0186,01
KimyonKg8,00 8,00
Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg2,502,50
Nohut (naturel)Kg2,022,02
Un (50 kg)Ad79,70100,00
Un (Tatlılık 25 kg)Ad48,0048,00
BuğdayKg1,381,38
ArpaKg1,211,23
Kepek (buğday)Kg0,821,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg14,2014,35
Ceviz (kabuklu)Kg21,5022,50
Ceviz içiKg36,5039,00
Badem içi (tatlı)Kg48,0048,00
Zeytinyağı (naturel)Kg11,0011,00

Kaynak: AA
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