Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz kavlak Antep fıstığının kilogramı 44 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz kavlak Antep fıstığının kilogramı 44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|44,00
|44,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|58,00
|58,00
|Antep fıstığı (meverdi iç)
|Kg
|90,00
|90,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|86,01
|86,01
|Kimyon
|Kg
|8,00
|8,00
|Mercimek (kırmızı kabuklu)
|Kg
|2,50
|2,50
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,02
|2,02
|Un (50 kg)
|Ad
|79,70
|100,00
|Un (Tatlılık 25 kg)
|Ad
|48,00
|48,00
|Buğday
|Kg
|1,38
|1,38
|Arpa
|Kg
|1,21
|1,23
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,82
|1,00
|Karpuz çekirdeği (çiğ)
|Kg
|14,20
|14,35
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|21,50
|22,50
|Ceviz içi
|Kg
|36,50
|39,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|48,00
|48,00
|Zeytinyağı (naturel)
|Kg
|11,00
|11,00
Kaynak: AA