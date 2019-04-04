Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 lira arasında satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,00
|36,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|110,00
|120,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|56,00
|58,00
|Antep fıstığı içi (kırmızı iç)
|Kg
|82,00
|87,00
|Antep fıstığı (meverdi iç)
|Kg
|90,00
|100,00
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|1,62
|1,69
|Sert buğday (İç Anadolu)
|Kg
|1,59
|1,65
|Ekmeklik buğday
|Kg
|1,25
|1,39
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|2,60
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,60
|2,68
|Mısır
|Kg
|1,05
|1,19
|Dana (karkas)
|Kg
|29,50
|29,50
Kaynak: AA