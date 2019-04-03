Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-140 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|38,50
|39,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|65,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|45,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|140,00
|Antep fıstığı içi (yeşil iç)
|Kg
|120,00
|120,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|84,90
|120,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|90,00
|104,00
|Kabak çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|18,31
|22,32
|Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|12,50
|12,50
|Ceviz içi
|Kg
|38,61
|54,45
|Fındık içi
|Kg
|25,74
|47,03
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,00
|15,00
|Buğday
|Kg
|1,40
|1,73
|Mısır
|Kg
|1,08
|1,08
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,40
|3,37
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,75
|2,75
Kaynak: AA